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    01 апреля 2021, 10:19

    Жители Подмосковья смогут записать детей в первые классы онлайн с 1 апреля

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Запись в первые классы подмосковных школ перевели в онлайн с 1 апреля. Теперь родители детей смогут подать документы через сайт госуслуг. Это часть национального проекта «Цифровизация».

    Жители Подмосковья смогут записать детей в первые классы онлайн с 1 апреля

    Это отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар. Он напомнил, что раньше мамам и папам требовалось подать заявление онлайн, а затем принести их оригиналы в школу.

    В Подмосковье услугу записи ребенка в школу перевели полностью в „цифру“ — с этого года предоставлять оригиналы документов больше не нужно

    Максим Рымар.

    Рымар рассказал, что в минувшую ночь на «Госуслугах» подали уже более 15 тысяч заявлений. Портал работает круглосуточно.

    Жители Подмосковья смогут записать детей в первые классы онлайн с 1 апреля | Изображение 1

    Подать заявку на электронную услугу смогут родители детей, проживающих рядом с выбранной школой и относящихся к льготным категориям.

    С 6 июля можно будет подать документы в школу не по месту регистрации ребенка. Запись на зачисление в первый класс продлится до 30 июня 2021 года.