Порядок подачи документов в первые классы школ Подмосковья изменили

С наступлением апреля в Подмосковье начнется подача документов на зачисление в первые классы. С 2021 года порядок изменили: теперь их бумажные оригиналы не потребуется приносить в учреждение. Это стало частью национального проекта «Цифровизация».

Это отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина. По ее словам, 1 апреля стартует подача документов в первые классы по месту регистрации ребенка.

Уже начиная с этого года все документы будут проверять удаленно. Это сделано для удобства родителей будущих первоклассников Ирина Каклюгина.

Записать ребенка в школу можно будет через портал госуслуг Московской области. Ирина Каклюгина подчеркнула, что сама процедура простая и не займет много времени.

«А продлится запись по месту регистрации до 30 июня. Можно будет воспользоваться льготами и правом преимущественного приема будущих первоклассников в школу, где учатся братья и сестры», — объяснила она.

Подать документы в школу не по месту регистрации ребенка в Подмосковье можно будет с 6 июля, добавила Каклюгина.