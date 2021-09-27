Жители Подмосковья смогут привиться от гриппа в 25 мобильных пунктах

В Подмосковье развернули уже 25 мобильных пунктов вакцинации от гриппа. Записываться на процедуру не требуется. Не играет роли и место регистрации жителя.

Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, мобильные пункты — удобный формат и для жителей, и для гостей Подмосковья.

Мы понимаем, что далеко не каждый имеет возможность дойти до своей поликлиники. Мобильные комплексы, а их в Подмосковье сейчас 25, работают в местах с максимальной проходимостью Светлана Стригункова.

Речь идет о железнодорожных станциях, площадках рядом с торговыми центрами, МФЦ и других общественных местах.

«Мы понимаем, что это удобный формат для жителей и гостей Подмосковья, поскольку процедура не займет много времени. Всего прививку от гриппа в регионе сделали более 400 тысяч человек», — отметила Стригункова.

Для прививки от гриппа в передвижном комплексе с собой требуется взять паспорт и полис ОМС. Однако сначала врач проведет осмотр. Если противопоказаний не выявят, сделают прививку.

Узнать графики и адреса работы мобильных комплексов можно на сайте.