Все о вакцинации от гриппа. Чем прививают и сочетается ли это с препаратами против коронавируса?

В Роспотребнадзоре спрогнозировали, что этой осенью заболеваемость гриппом окажется выше, чем год назад. Жители задаются вопросами о том, как защитить себя и где поставить прививку. А как сочетать вакцины против гриппа и коронавируса? «360» предлагает разобраться во всем вместе.

От гриппа и его осложнений за всю историю умерло больше людей, чем от любой другой инфекции. Ученые предполагают, что вирус, вызывающий грипп, появился задолго до человека.

По информации Всемирной организации здравоохранения, ежегодная вакцинация людей, находящихся в группах риска, снижает заболеваемость гриппом на 50–60%.

Прививка в Подмосковье

Чтобы сделать прививку, достаточно нескольких простых шагов. Например, жители Подмосковья могут пройти вакцинацию от гриппа бесплатно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого необходимо записаться на прием к участковому врачу через портал госуслуг или по номеру 112.

Вместе с тем в области уже работают передвижные комплексы вакцинации на железнодорожных станциях, в СНТ, магазинах и торговых центрах.

Нужно лишь зайти на сайт подмосковного Минздрава, открыть интерактивную карту и найти на ней свой населенный пункт, а после выбрать дату и время для прививки. С собой потребуется взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

А какую вакцину будут вводить? Списки доступных препаратов меняются из года в год.

В 2021-м актуальны следующие вакцины:

• «Совигрипп»;

• «Флю-М».

• «Ультрикс»;

• «Гриппол Плюс»;

• «Ультрикс Квадри».

Как рассказал «360» главный врач Домодедовской городской больницы Андрей Осипов, выбрать вакцину необходимо вместе с лечащим врачом.

Они бывают двух-, трех-, четырехкомпонентные. Каждая имеет разный состав. Некоторые можно делать детям с шести месяцев, а некоторые — с 18 лет. Поэтому именно вашему лечащему врачу важно решить, какой вакциной прививаться Андрей Осипов.

В первую очередь прививка нужна тем, кто в группе риска. Это дети, пенсионеры старше 60 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями, врачи, работники сфер услуг и не только.

«Прививку от гриппа нельзя делать тем, у кого была аллергия на вакцину против гриппа и у кого есть тяжелые аллергические заболевания», — отметил Андрей Осипов.

Совместимость вакцин

COVID-19 и грипп имеют сходную картину заболевания. Это повышенная температура, кашель и не только.

Даже специалист на первом этапе не разберется, поэтому кто-то решает подстраховаться, сделав прививку и от гриппа, и от коронавируса.

Но нужно ли делать перерыв между вакцинами? И какой?

Интервал между прививкой от гриппа и коронавируса должен быть месяц, хотя Минздрав выполняет исследования по возможности вакцинации от гриппа и ковида Андрей Осипов.

Тем, кто привит от коронавируса и хочет ревакцинироваться, Осипов посоветовал сначала сделать прививку против гриппа, потому что минимум две недели нужно, чтобы сформировались антитела, а потом уже прививку от коронавируса.

«Тем, у кого первой вакцинации нет, я бы посоветовал сначала сделать прививку от ковида, а через месяц после окончания вакцинации — против гриппа», — сказал Осипов.

В подмосковном Пущине собираются создать комбивакцину от коронавируса и гриппа. Она позволит снизить риски возникновения одновременных эпидемий двух инфекций.

Ранняя разработка, по планам ученых, займет два года. Вывести вакцину на рынок планируют только через пять лет. Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о том, как сочетать вакцины от гриппа и коронавируса.