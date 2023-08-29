Андрей Воробьев: Подмосковье достроит 13 крупных спортивных объектов в этом году | 360°

Важное 29 августа 2023, 12:13 Андрей Воробьев: Подмосковье достроит 13 крупных спортивных объектов в этом году

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Подмосковье построит 13 крупных спортивных объектов в этом году, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только. Семь откроют по государственной программе, шесть — за счет инвесторов.

Современный физкультурно-оздоровительный центр построят в Можайске, аналогичные комплексы с крытым катком появятся в Орехово-Зуеве, Волоколамске, Домодедове.

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«Мы разговариваем с людьми и знаем, что запрос на современные спортивные площадки, бассейны, стадионы есть на всех территориях Подмосковья. Решение очевидно: нужно больше новых объектов, поэтому мы реализуем масштабную программу строительства спортивной инфраструктуры», — подчеркнул губернатор.

Один из крупных проектов — первый в Московской области манеж с полноразмерным крытым футбольным полем. Его строят в Домодедове.

В общей сложности до конца 2026 года появится более 30 новых стадионов, бассейнов, катков и спорткомплексов. Андрей Воробьев

Однако, по словам Андрея Воробьева, без внимания не останутся и уже существующие спортивные объекты с большой историей.

«Они требуют реконструкции. Уже осенью вновь откроем стадион „Спартак“ в Серпухове, которому более 100 лет, а также передадим спортивным и активным жителям Балашихи обновленный стадион „Труд“», — отметил губернатор.

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