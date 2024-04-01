Подмосковье 01 апреля 2024, 14:54 Жители Серпухова смогут принять участие в голосовании по благоустройству до 30 апреля

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Жители Серпухова до 30 апреля включительно смогут выбрать территорию для благоустройства. Всероссийское онлайн-голосование проходит в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Для будущего благоустройства на голосование вынесено несколько городских пространств: сквер с детской игровой площадкой на улице Крюкова, 8, пешеходная зона на улице Новой, сквер с памятником на улице Красного Текстильщика и парк «Питомник».

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Отдать свой голос можно будет на платформе https://50.gorodsreda.ru/objects?location=m46770000.

Итоги голосования опубликуют на портале проекта «Формирование комфортной городской среды».

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