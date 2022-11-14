14 ноября 2022, 16:57
Жители Реутова сдали свыше тонны отходов на переработку во время экологической акции
Экологическая акция по раздельному сбору отходов прошла в Реутове 12 ноября. Жители собрали свыше тонны вторсырья, рассказали в МинЖКХ Подмосковья.
Глава министерства Антон Велиховский рассказал, что акцию проводят каждую вторую субботу месяца. К ней могут присоединиться все желающие.
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«Таким образом жители выражают поддержку экологическим мероприятиям, проводимым в Московской области, которые нацелены на улучшение экологической обстановки Подмосковья», — рассказал министр.
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Участниками акции стали 350 человек. Они собирали пластик, стекло, бумагу, металл и упаковки тетрапак.
Жителям Подмосковья напомнил, что в регионе действует система раздельного сбора отходов «Два бака». Подробнее о том, как сдавать вторсырье в регионе, можно узнать на сайте.
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Реутов
Экология
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