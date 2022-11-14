Подмосковье 14 ноября 2022, 16:57 Жители Реутова сдали свыше тонны отходов на переработку во время экологической акции

Читать 360tv в

Экологическая акция по раздельному сбору отходов прошла в Реутове 12 ноября. Жители собрали свыше тонны вторсырья, рассказали в МинЖКХ Подмосковья.

Глава министерства Антон Велиховский рассказал, что акцию проводят каждую вторую субботу месяца. К ней могут присоединиться все желающие.

Реклама

«Таким образом жители выражают поддержку экологическим мероприятиям, проводимым в Московской области, которые нацелены на улучшение экологической обстановки Подмосковья», — рассказал министр.

Реклама

Участниками акции стали 350 человек. Они собирали пластик, стекло, бумагу, металл и упаковки тетрапак.

Жителям Подмосковья напомнил, что в регионе действует система раздельного сбора отходов «Два бака». Подробнее о том, как сдавать вторсырье в регионе, можно узнать на сайте.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.