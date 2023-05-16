Подмосковье 16 мая 2023, 20:29 Жители рассказали о наболевших коммунальных проблемах Подмосковья ГУСТ

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Команда Главного управления содержания территорий провела личный прием жителей Московской области. Они рассказали о наболевших и волновавших их вопросах региона.

Заместители руководителя ГУСТ приняли шесть человек. Часть вопросов удалось решить по телефону. Например, в Электроуглях пешеходную дорожку восстановят в ранее оговоренные сроки.

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«Жительница Фрязина сообщила о навалах мусора, которые образовались из-за недобросовестных перевозчиков снега. Под снегом прятали бытовой и строительный мусор. В данном случае было принято решение провести экологический рейд, а также муниципалитет возьмется оперативно за устранение уже имеющихся замечаний», — сообщила руководитель управления в ранге министра Светлана Аипова.

Житель Люберец по телефону пожаловался на неблагоустроенную территорию многоквартирного дома. Во время разговора выяснилось, что жильцы не проводили общее собрание собственников, а управляющая организация не может распоряжаться их средствами без согласования. Представители ГУСТ порекомендовали сначала провести собрание, определиться с внешним видом двора и обратиться в УК.

«Еще один житель города Электроугли рассказал о площадке для выгула собак, которая находится не в нормативном состоянии. Совместно с администрацией муниципалитета был выработан механизм, который позволит определить ответственное лицо и передать впоследствии площадку на баланс муниципального учреждения», — уточнила Аипова.

Жительница Мытищ пришла в ГУСТ и на личном приеме пожаловалась на разбитую плитку возле многоквартирного дома. По ее словам, действующая УК не справляется с обязательствами. Сейчас администрация округа готовит документы для ее замены. Также представители ГУСТ решили вопрос жительницы Балашихи, которая сообщила о нехватке зеленых насаждений. Администрация округа пообещала высадить деревья в течение двух недель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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