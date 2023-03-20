Подмосковье 20 марта 2023, 14:45 Жители проехались 35 тысяч раз на самом коротком и самом длинном маршрутах Подмосковья с начала 2023 года

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С начала этого года жители и гости Московской области совершили 35 тысяч поездок на самом коротком и наиболее протяженном маршрутах Мострансавто. Об этом сообщило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Самый короткий маршрут № 10 в Королеве — «станция Подлипки — Комитетский лес» — составляет 1,47 километра. С января пассажиры зафиксировали 28,5 тысячи поездок. Его протяженность в прямом направлении и в обратном составляет

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Самый длинный путь № 327к — «Перхурово — м. Котельники» — составляе порядка 200 километров. Его можно полностью преодолеть за три часа и 45 минут. На нем проехались почти 6,5 тысячи раз.

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Первое место по количеству трансакций заняли банковские карты. Ими расплатились более 8,8 тысячи раз. У пассажиров были популярны и социальные карты. Всего зарегистрировали 22,6 тысячи транзакций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что оплату проезда в автобусах Подмосковья будут контролировать при помощи современных технологий.

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