Подмосковье 19 марта 2023, 21:48 Жители Подольска отметили годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Публичное достояние

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Подольчане отметили годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Торжественное мероприятие прошло на Площади Славы.

«По всей стране проходят праздничные мероприятия по случаю воссоединения Крыма с Россией и, конечно, Подольск не мог остаться в стороне», — сказала заместитель главы г. о. Подольск Татьяна Ропот.

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На праздничном концерте выступили ведущие солисты и творческие коллективы округа.

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«Мы подготовили, соответственно, традиционную казачью музыку, что особенно актуально сейчас, потому что Крым наш, ребята», — рассказал хормейстер фольклорного ансамбля «Ленок» Сергей Бычков.

Студенты, юнармейцы и активисты общественных организаций развернули на празднике флаг России, площадь которого составила тысячу квадратных метров.

«У меня отличное настроение, я рада, что мы воссоединились с Крымом, что мы своих не бросаем, они с нами! Крым — Россия! И погода так радуется с нами», — поделилась жительница г. о. Подольск Елена.

«Мы должны чувствовать себя единым народом, единой нацией, единой страной. И это очень важно в наше тяжелое неспокойное время», — отметил житель Подольска Михаил.

Также в рамках акции «Российский триколор» волонтеры раздали жителям ленточки.

Ранее Андрей Воробьев наградил за героизм добровольца СВО из Подольска.

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