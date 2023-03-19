19 марта 2023, 21:48
Жители Подольска отметили годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
Подольчане отметили годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Торжественное мероприятие прошло на Площади Славы.
«По всей стране проходят праздничные мероприятия по случаю воссоединения Крыма с Россией и, конечно, Подольск не мог остаться в стороне», — сказала заместитель главы г. о. Подольск Татьяна Ропот.
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На праздничном концерте выступили ведущие солисты и творческие коллективы округа.
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«Мы подготовили, соответственно, традиционную казачью музыку, что особенно актуально сейчас, потому что Крым наш, ребята», — рассказал хормейстер фольклорного ансамбля «Ленок» Сергей Бычков.
Студенты, юнармейцы и активисты общественных организаций развернули на празднике флаг России, площадь которого составила тысячу квадратных метров.
«У меня отличное настроение, я рада, что мы воссоединились с Крымом, что мы своих не бросаем, они с нами! Крым — Россия! И погода так радуется с нами», — поделилась жительница г. о. Подольск Елена.
«Мы должны чувствовать себя единым народом, единой нацией, единой страной. И это очень важно в наше тяжелое неспокойное время», — отметил житель Подольска Михаил.
Также в рамках акции «Российский триколор» волонтеры раздали жителям ленточки.
Ранее Андрей Воробьев наградил за героизм добровольца СВО из Подольска.
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