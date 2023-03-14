Важное 14 марта 2023, 13:16 «Парню всего 23 года». Андрей Воробьев наградил за героизм добровольца СВО из Подольска Губернатор Подмосковья наградил за героизм 23-летнего добровольца СВО

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Юноша 2000 года рождения, ушедший добровольцем в зону СВО, получил медаль «За отвагу» в Подольске. Президентскую награду вручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он пригласил Илью на «Урок мужества» в школу № 2, где его знают и помнят педагоги.

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Илье чуть больше 20 лет, но он уже получил медаль за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в зоне СВО.

«Парню всего 23 года, он не так давно здесь учился — его хорошо помнят и знают педагоги», — сказал губернатор Подмосковья.

После начала спецоперации Илья решил уйти на передовую добровольцем. За героизм, проявленный при выполнении задач, указом президента ему присвоили награду.

«Теперь ты у нас герой. Президент медаль „За отвагу“ присвоил. В кругу ребят, которые учатся в школе, в присутствии родителей я имею честь вручить эту награду», — сказал Андрей Воробьев.

Илью пригласили на «Урок мужества» в родную школу, где с ним встретились ученики и педагоги, чтобы послушать историю пути юного бойца. Школа №2 расположена в Климовске в городском округе Подольск.

Здесь учителя, родные и близкие героя, которые очень им гордятся, как и мы. Когда началась спецоперация, он не смог остаться в стороне и добровольцем поехал защищать нашу страну. Андрей Воробьев

Школьники смогли лично пообщаться с настоящий героем — таких, по словам губернатора, в стране много, они рядом с нами.

«Парень участвовал в эвакуации раненых, преодолел минометные и артиллерийские обстрелы, пролеты вражеских вертолетов», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Благодарность за поддержку

Илья поблагодарил всех, кто помогает собирать гуманитарную помощь, не остается в стороне, пишет письма.

«Это действительно очень помогает бойцам. Моральное состояние и боевой дух сильно поднимает. Я видел, как люди, которые вдвое старше меня, пускают скупую слезу. Потому что это очень большая поддержка, сильная связь с домом посредством писем. Это чтобы человек, который находится там, не черствел душой, чтобы помнил, ради чего все», — поделился юноша.

В Московской области работают команды волонтеров, центры поддержки семей военнослужащих, комитеты жен и матерей бойцов СВО и другие организации, занимающиеся помощью.

«Моя мать обеспечила адресной помощью мое подразделение. И друзья семьи нам помогали. Совершенно бескорыстно. Это было важно, полезно. Иногда можешь остаться без вещей, с которыми ты туда ехал. Все очень благодарны за все», — отметил Илья.

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