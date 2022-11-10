Подмосковье 10 ноября 2022, 11:43 Жители Подмосковья воспользовались прокатом самокатов почти 4 млн раз за сезон

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Итоги работы кикшеринга подвели в Подмосковье. Жители и гости региона воспользовались электросамокатами почти четыре миллиона раз. Они проехали около 15 миллионов километров, рассказали в Минтрансе региона.

Число поездок на электросамокатах выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. Глава министерства Алексей Гержик отметил, что сервис пользуется большой популярностью в области уже третий год.

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«В 32 округах было доступно больше 44 тысяч электросамокатов. Также было оборудовано свыше 27 тысяч парковочных пространств и зон, в том числе возле станций метро и МЦД, на территории парков и в местах притяжения жителей», — добавил министр.

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Среднее время аренды составило 20 минут — чаще всего самокаты использовали, чтобы добраться до станций, метро, остановки или работы. Самая длинная поездка за сезон оказалась в Люберцах. Там за один раз проехали 85 километров.

Чаще всего сервисом пользовались в Люберцах, Красногорске, Мытищах, Балашихе и Долгопрудном. Там совершили около 2,6 миллиона поездок.

Жителям региона напомнили, что пользоваться электросамокатами не стоит в плохую погоду, особенно во время осадков.