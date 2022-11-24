Подмосковье 24 ноября 2022, 12:55 Жители Подмосковья совершили около 80 миллионов поездок в автобусах до Москвы с начала года

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Жители и гости Подмосковья доехали до столицы на автобусах «Мострансавто» около 80 миллионов раз с начала года. В регионе работает свыше 140 таких маршрутов, которые курсируют до железнодорожных станций, метро и автовокзалов. Об этом сообщили в Минтрансе области.

Самым популярным маршрутов года стал № 344 «Химки (платф. Левобережная) — Москва (м. Ховрино)» — им воспользовались свыше 4,3 миллиона раз. На втором месте оказался № 501 «Люберцы (м-н Турист) — Москва (м. Выхино)» — более 2,5 миллиона поездок, а третьим востребованным стал № 316 «Ивантеевка (м/р Детская) — Москва (а/с ВДНХ)» — 2,4 миллиона.

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Чаще пассажиры расплачивались социальными и банковскими картами — это около 30 и 29 миллионов раз. Еще 18,8 миллиона оплат провели по «Стрелке» и «Тройке».

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