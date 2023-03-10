Подмосковье 10 марта 2023, 15:53 Жители Подмосковья совершили 111 миллионов поездок в общественном транспорте с начала года

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С начала года в общественном транспорте в Московской области зарегистрировали 111 миллионов поездок. Лидером по числу пассажиропотока стали четыре трамвайных маршрута из Коломны — порядка 2,2 миллиона транзакций. Это маршруты № 1, 2, 3 и 4.

Чаще всего пассажиры Подмосковья пользуются маршрутами до железнодорожных станций и метро — 40% от общего числа поездок. Самые популярные из них № 22 «станция метро „Пушкино“ — Ивантеевка (м/р Детская)» и № 1 «станция метро „Подлипки“ — улица Силикатная» из Королева.

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Маршруты из Одинцова, Жуковского и Сергиева Посада стали самыми востребованными у школьников и студентов. Например, таким стал 27 «ж/к Рублевский — Новая Трехгорка — инновационный центр Сколково — ст. Одинцово — ж/к Гусарская баллада». На нем порядка 12% пассажиров пользовались картой «Стрелка».

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Ещё одно популярное направление у пассажиров — медицинские учреждения. Здесь можно выделить три маршрута: № 11 «м/р Кутузовский — ст. Одинцово — Больница», № 495 «Голубое (Больница № 6) — Зеленоград (ст. Крюково)» и № 904 «Дзержинский (Областная больница) — ул. Угрешская — м. Котельники».

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