Жители Подмосковья смогут заплатить за ЖКУ в мобильных офисах

Чтобы жители Подмосковья чувствовали себя более удобно и комфортно, в регионе работает передвижной офис МосОблЕИРЦ. В нем можно будет передать показания приборов, побывать на консультации со специалистами, провести платежи по безналу, получить копию финансово-лицевого счета и многое другое.

«Мобильный офис важен и полезен для жителей удаленных территорий. Человек заранее знает, что МосОблЕИРЦ сам приедет к нему в поселок или деревню и поможет решить все вопросы, в том числе по оплате счетов, даст соответствующие разъяснения по платежке», — отметил Антон Велиховский, Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ранее стало известно, что в Лосино-Петровском округе, где стартовал проект отказа от бумажных квитанций за ЖКУ, уже больше шести тысяч человек оплачивают счета в электронном виде. Теперь такая услуга стала доступной и жителям Истры. МосОблЕИРЦ продолжает переводить свои услуги в цифровой формат. Это удобнее, проще и экологичнее.

Подмосковье является одним из лидеров страны по цифровизации. Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что бумаге нет места в современной системе взаимодействия с государством, а переход на «цифру» способствует борьбе с коррупцией.