Жители Подмосковья смогут записать питомца в ветклинику на «Госуслугах»
Возможность записать домашнего питомца в ветклинику появилась на «Госуслугах» в Подмосковье. Нововведение доступно в Мытищах, Пушкино и Талдоме.
Этот проект стал пилотным для Подмосковья — его запустили для тестирования в первых трех городских округах.
Новая услуга позволит записать домашнего питомца на прием в государственные ветеринарные клиники региона, отметила министр государственного управления Подмосковья Надежда Куртяник.
Онлайн-запись экономит время. Она позволяет самостоятельно и в любой обстановке записать домашнего любимца на прием
Надежда Куртяник.
Раньше требовалось звонить по телефону, но цифровизация упростила процесс.
«На данный момент в рамках пилотного проекта на портале доступны три ветеринарные клиники Подмосковья — далее будут подключены остальные государственные ветклиники — всего их 17», — уточнила Куртяник.
Услуга доступна по ссылке. Вскоре на областных «Госуслугах» появится возможность вызвать ветеринарного врача на дом.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что уже 95% услуг в регионе можно получить онлайн.