Жители Подмосковья смогут записать питомца в ветклинику на «Госуслугах»

Возможность записать домашнего питомца в ветклинику появилась на «Госуслугах» в Подмосковье. Нововведение доступно в Мытищах, Пушкино и Талдоме.

Этот проект стал пилотным для Подмосковья — его запустили для тестирования в первых трех городских округах.

Новая услуга позволит записать домашнего питомца на прием в государственные ветеринарные клиники региона, отметила министр государственного управления Подмосковья Надежда Куртяник.

Онлайн-запись экономит время. Она позволяет самостоятельно и в любой обстановке записать домашнего любимца на прием Надежда Куртяник.

Раньше требовалось звонить по телефону, но цифровизация упростила процесс.

«На данный момент в рамках пилотного проекта на портале доступны три ветеринарные клиники Подмосковья — далее будут подключены остальные государственные ветклиники — всего их 17», — уточнила Куртяник.

Услуга доступна по ссылке. Вскоре на областных «Госуслугах» появится возможность вызвать ветеринарного врача на дом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что уже 95% услуг в регионе можно получить онлайн.