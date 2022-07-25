Воробьев сообщил, что 95% услуг в Подмосковье можно получить онлайн

Через областной портал госуслуг реализуются уже 95% услуг в Подмосковье, сообщил на традиционном совещании с зампредами губернатор Андрей Воробьев. По его словам, важно донести до жителей, как быстро и удобно получить доступ к услугам, в том числе к выплатам.

«Вы знаете, что [оказывается] большая федеральная поддержка по инициативе президента, правительство России и региональные органы власти осуществляют выплаты большому количеству детей до 17 лет, беременным женщинам — и другие выплаты. Ключевая, важная задача — максимально разъяснять, как удобно, быстро можно получить все выплаты не выходя из дома — в электронном виде», — подчеркнул Воробьев.

По словам главы региона, работа ведется системно и она очень востребована. Власти Московской области активно работают с федеральными органами власти, чтобы сделать услуги максимально доступными и удобными.

Андрей Воробьев сообщил, что в каждом МФЦ решили выделить специального сотрудника для оформления необходимых социальных выплат. Он будет обучать тех, кому сложно работать на портале. Воробьев попросил продолжать работу в этом направлении. Он напомнил, что с июля все справки социальной защиты в Подмосковье перевели в электронный вид.

Раньше за бумажными справками о выплатах в регионе ежегодно обращались 250 тысяч человек, претендующих на социальную стипендию, бесплатную юридическую помощь и так далее. Теперь никуда не надо приходить — достаточно зайти на портал госуслуг, резюмировал губернатор Воробьев.