Подмосковье 09 декабря 2022, 18:11 Жители Подмосковья смогут закрывать больничный дистанционно

Читать 360tv в

Жители Подмосковья, переболевшие гриппом, ОРВИ или COVID-19 в легкой форме, смогут закрыть больничный лист дистанционно, через телемедицинскую консультацию. Об этом сообщила первый зампредседателя правительства региона Светлана Стригункова.

Зампред уточнила, что жители Подмосковья, прикрепленные к поликлиникам, подведомственным Минздраву региона, уже могут воспользоваться этой услугой.

Реклама

«В регионе наблюдается подъем заболеваемости, в связи с чем выросла нагрузка и на первичное звено. Для удобства жителей больничный лист теперь можно закрыть дистанционно, без посещения поликлиники, через телемедицинскую консультацию», — отметила Светлана Стригункова.

Реклама

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг или по номеру 122. Также лечащий врач может назначить телемедицинскую консультацию для закрытия больничного листа в день его открытия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что медучреждения региона получили свыше шести тысяч единиц новой техники в этом году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».