Жители Подмосковья смогут узнать точное расположение родников на интерактивной карте

Жителям Подмосковья открыли доступ к интерактивной карте родников региона. Ее разместили на сайте Геопортала Московской области.

С ее помощью жители региона смогут определить точное расположение каждого источника.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов выразил надежду, что картой будут пользоваться не только местные жители, но и туристы. Также он назвал количество зарегистрированных источников. Слова главы регионального экологии и природопользования процитировали авторы Telegram-канала «Экопульс».

«Согласно уточненным данным, в регионе насчитывается 795 известных родников. Большинство из них очень популярны у жителей, и лишь 27 не используются из-за затрудненного подхода либо неудовлетворительного качества воды», — поделился Фирсов.

Ранее стало известно, что спасатели проверили водоемы Подмосковья перед стартом купального сезона. Специалисты оценили безопасность пляжных мест отдыха.