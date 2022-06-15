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    15 июня 2022, 15:26

    Спасатели проверили водоемы Подмосковья перед купальным сезоном

    Ирэна Вороник

    Купальный сезон в Подмосковье открылся меньше двух недель назад. На некоторых зонах отдыха еще ведутся работы по оснащению необходимыми удобствами. Это касается и Черноголовского пруда. Там благоустраивают пляжную зону. Спасатели проверили, насколько безопасно там купаться.

    Спасатели проверили водоемы Подмосковья перед купальным сезоном

    Вода еще достаточно холодная, но некоторые жители региона уже вовсю купаются. Спасатели «Мособлпожспаса» провели с ними беседу и предупредили их об опасности утопления. Каждому на пляже была вручена памятка — в ней указаны общие правила поведения на воде, в большей степени это касается детей.

    В Электростали акватория пляжа экопарка «Авангард» оснащена специальными буйками и зоной купания для детей. На берегу находятся пост безопасности, спасательная вышка и медицинский кабинет.

    «Бывают различные ситуации, обращаются в день несколько раз. В основном кто-то перегрелся на солнышке, кто-то поцарапался. Мы оказываем всю возможную помощь, которая есть в данных рамках, и, конечно, находимся в тесном контакте со спасателями и службами», — рассказала медсестра Лариса Боровикова.

    Всего в зоне отдыха находится по два-три спасателя. Один на вышке следит за происходящим в воде, двое других в лодке — дежурят на случай непредвиденной ситуации.