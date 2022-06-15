Спасатели проверили водоемы Подмосковья перед купальным сезоном

Купальный сезон в Подмосковье открылся меньше двух недель назад. На некоторых зонах отдыха еще ведутся работы по оснащению необходимыми удобствами. Это касается и Черноголовского пруда. Там благоустраивают пляжную зону. Спасатели проверили, насколько безопасно там купаться.

Вода еще достаточно холодная, но некоторые жители региона уже вовсю купаются. Спасатели «Мособлпожспаса» провели с ними беседу и предупредили их об опасности утопления. Каждому на пляже была вручена памятка — в ней указаны общие правила поведения на воде, в большей степени это касается детей.

В Электростали акватория пляжа экопарка «Авангард» оснащена специальными буйками и зоной купания для детей. На берегу находятся пост безопасности, спасательная вышка и медицинский кабинет.

«Бывают различные ситуации, обращаются в день несколько раз. В основном кто-то перегрелся на солнышке, кто-то поцарапался. Мы оказываем всю возможную помощь, которая есть в данных рамках, и, конечно, находимся в тесном контакте со спасателями и службами», — рассказала медсестра Лариса Боровикова.

Всего в зоне отдыха находится по два-три спасателя. Один на вышке следит за происходящим в воде, двое других в лодке — дежурят на случай непредвиденной ситуации.