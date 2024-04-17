Подмосковье 17 апреля 2024, 14:42 Жители Подмосковья смогут узнать о видах помощи при паводке по телефону Медиасток.рф

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Жители Подмосковья могут обратиться по вопросам паводка на линию 122. По телефону можно получить информацию о видах помощи при введении чрезвычайной ситуации.

Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, чтобы получить информацию по вопросам паводка, необходимо позвоить на номер 122 и выбрать в голосовом меню 7. После этого оператор ответит на любые возникшие вопросы. Звонки принимают с 08:00 до 22:00.

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«В меню единого контакт-центра 122 добавлена кнопка „7“ для вопросов о паводках. Это облегчит получение актуальной информации и консультаций о предоставляемой помощи жителям области, избавит их от необходимости искать дополнительные контакты и делать лишние звонки», — отметила глава Мингосуправления региона Надежда Куртяник.

Например, по звонку на номер 122 можно узнать о возможной компенсации для пострадавших от паводков, помощи при утрате имущества и порядке ее получения.

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