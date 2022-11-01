Жители Подмосковья смогут сдать старые шины на переработку и выиграть новые | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 15:25 Жители Подмосковья смогут сдать старые шины на переработку и выиграть новые

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Экологическая акция по сбору старых автомобильных шин началась в Подмосковье 1 ноября. До 15 декабря жители могут сдать использованные покрышки на «Мегабак» и выиграть новый комплект резины.

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«Важно поддерживать экологию Подмосковья, поэтому старые шины стоит отправить на переработку. Для этого мы запускаем нашу уже ставшую ежегодной экологическую акцию „Сдай старые шины на Мегабак“. Участники имеют возможность сделать регион чище и выиграть сертификат на покупку новых шин для своего автомобиля», — рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Чтобы принять участие в акции, нужно сделать фотографию со старыми покрышками на любом пункте «Мегабак» и разместить ее в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #сдалшинынаМегабак. В декабре Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области выберет самую интересную и креативную фотографию. Ее автор получит сертификат на приобретение новых шин для своего авто.

В прошлый раз «Мегабакам» удалось собрать 3258 кубометров покрышек, что сопоставимо с полным комплектом резины для 6,5 тысячи автомобилей. Вся резина отправилась на переработку. В дальнейшем из нее можно будет сделать текстильное волокно, изготовить подошву для обуви, дорожные настилы и покрытия, коврики для дома и даже сумки.

Также в Подмосковье проходит акция по сдаче на переработку старой бытовой техники. Жители могут сдать на «Мегабак» сломанные телевизоры, стиральные машины, холодильники и другое ненужное имущество до 15 ноября. За это они получают шанс выиграть призы.