Акция по сдаче бытовой техники на переработку завершится в Подмосковье 15 ноября | 360°

27 октября 2022, 17:54
Акция по сдаче бытовой техники на переработку завершится в Подмосковье 15 ноября
Жители Подмосковья смогут сдать бытовую технику на переработку до 15 ноября. За это они могут получить призы в виде новой электроники, сообщили в МинЖКХ региона.
Акция «Сдай старую бытовую технику на Мегабак!» завершится через 20 дней. Глава министерства Антон Велиховский напомнил, что жители активно принимают участие в фотоконкурсе, победители которого получат подарки от компаний-переработчиков.
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«В каждом доме сейчас много электроприборов и гаджетов, которые при правильной утилизации могут в дальнейшем быть использованы при производстве новых изделий», — добавил он.
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Чтобы выиграть приз, нужно сделать фото с привезенным оборудованием и разметить его во «ВКонтакте» с хештегом #сдалстаруютехникунаМегабак. По результатам конкурса объявят девять победителей, которые получат новые микроволновки, фены и пауэрбанки.
В акции участвует 60 площадок. Их список доступен на сайте Мегабак.рф.
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