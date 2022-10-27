Акция по сдаче бытовой техники на переработку завершится в Подмосковье 15 ноября | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 17:54 Акция по сдаче бытовой техники на переработку завершится в Подмосковье 15 ноября

Читать 360tv в

Жители Подмосковья смогут сдать бытовую технику на переработку до 15 ноября. За это они могут получить призы в виде новой электроники, сообщили в МинЖКХ региона.

Акция «Сдай старую бытовую технику на Мегабак!» завершится через 20 дней. Глава министерства Антон Велиховский напомнил, что жители активно принимают участие в фотоконкурсе, победители которого получат подарки от компаний-переработчиков.

Реклама

«В каждом доме сейчас много электроприборов и гаджетов, которые при правильной утилизации могут в дальнейшем быть использованы при производстве новых изделий», — добавил он.

Реклама

Чтобы выиграть приз, нужно сделать фото с привезенным оборудованием и разметить его во «ВКонтакте» с хештегом #сдалстаруютехникунаМегабак. По результатам конкурса объявят девять победителей, которые получат новые микроволновки, фены и пауэрбанки.

В акции участвует 60 площадок. Их список доступен на сайте Мегабак.рф.