02 февраля 2023, 17:01
Жители Подмосковья смогут рассчитать сумму пособий и выплат при помощи чат-бота Telegram
Чат-бот по вопросам мер социальной поддержки заработал в Подмосковье. С его помощью жители смогут узнать сумму нового единого пособия и получить всю необходимую информацию.
«Чат-бот поможет жителям региона рассчитать размер нового единого пособия, подскажет расчеты доходов и учитываемое имущество, даст ссылку на госуслуги по нужному разделу или полезные сервисы и сайты», — рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева.
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Единое пособие будут получать свыше 200 тысяч детей региона.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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