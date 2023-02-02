Подмосковье 02 февраля 2023, 17:01 Жители Подмосковья смогут рассчитать сумму пособий и выплат при помощи чат-бота Telegram

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Чат-бот по вопросам мер социальной поддержки заработал в Подмосковье. С его помощью жители смогут узнать сумму нового единого пособия и получить всю необходимую информацию.

«Чат-бот поможет жителям региона рассчитать размер нового единого пособия, подскажет расчеты доходов и учитываемое имущество, даст ссылку на госуслуги по нужному разделу или полезные сервисы и сайты», — рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева.

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Единое пособие будут получать свыше 200 тысяч детей региона.

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