Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 25 парках Подмосковья в выходные

В Подмосковье продолжается уже ставшая популярной среди жителей акция проверки здоровья в парках. В ближайшие выходные сдать анализы и пройти некоторые обследования можно будет в парках 25 округов — в Балашихе, Дмитрове, Серпухове, Мытищах, Щелкове и других.

«Такие акции мы проводим с начала лета. Это удобно, поскольку желающим проверить здоровье не надо идти в поликлинику. В парках можно пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать ЭКГ, сдать общий анализ крови, а также вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Источник фото: телеканал «360»

Она отметила, что в будние дни далеко не все жители Подмосковья могут посетить врачей. Поэтому особенно удобным для них становится посещение медиков в парках на выходных, когда можно и прогуляться, и сдать анализы. Предварительная запись для этого не нужна. Если появится необходимость, то пациента направят в поликлинику для более глубокого обследования. Результаты исследований придут в личный кабинет пациента на региональном портале «Госуслуг».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что больницы региона получили 800 новых аппаратов с начала года.