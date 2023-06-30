Подмосковье 30 июня 2023, 14:03 Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 24 парках в эти выходные Фото: unsplash.com

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В предстоящие выходные бригады врачей будут работать в 24 парках Московской области, в том числе в Ленинском округе, Воскресенске, Щелкове, Химках, Чехове, Коломне и других. Местные жители смогут проверить здоровье бесплатно, сообщили в Минздраве региона.

«Уже месяц в Подмосковье проводится акция по проведению медицинских осмотров в городских парках. И мы видим, что мероприятие пользуется интересом у жителей. Ведь не надо идти в поликлинику — сдать анализы и получить консультацию врача можно во время прогулки», — заявила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

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За месяц профосмотры врачей в парках прошли более 2,3 тысячи человек. Жители смогут измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови, пройти антропометрию. При необходимости пациента могут направить в поликлинику на дообследование.

При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет на портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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