Подмосковье 16 июня 2023, 15:28 Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 20 парках в эти выходные

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В эти выходные жители и гости Подмосковья смогут проверить свое здоровье в 20 парках. Медицинская акция пройдет в Видном, Пушкино, Луховицах, Дмитрове, Щелкове и других округах.

«Второй год подряд мы запускаем акцию по проверке здоровья в парках. Не надо идти в поликлинику — получить консультацию врача и сдать ряд анализов можно во время прогулки в городском парке», — подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Все желающие смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, а также сдать общий анализ крови. Результаты обследований придут в личный кабинет пациента на портале госуслуг.

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