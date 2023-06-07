Подмосковье 07 июня 2023, 13:43 Андрей Воробьев рассказал о поддержке Путина в строительстве госпиталя в Балашихе Губернатор Подмосковья Воробьев: Путин поддержал строительство больницы в Балашихе

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Строительство большого медицинского центра в Балашихе на месте снесенного госпиталя КГБ поддержал президент России Владимир Путин. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения с жителями.

Он подчеркнул, что поднял этот вопрос на встрече с российским лидером 1 июня.

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«Мы активно работаем с федеральным центром. 1 июня я имел возможность доложить об этом нашему президенту и еще раз обратиться за поддержкой, и я нашел понимание в строительстве большого центра, госпиталя в Балашихе», — рассказал Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что общая стоимость строительства составляет 50 миллиардов рублей. Сейчас перед регионом стоит задача договориться с федеральными властями о партнерстве в реализации проекта. Это особенно важно для востока Подмосковья, где находится большое количество растущих городских округов.

Новую больницу возведут в микрорайоне Ольгино в Балашихе на месте снесенного в 2017 году недостроенного госпиталя КГБ. Планируется, что в стационаре смогут находиться сразу две тысячи пациентов. Это окончательно решит вопрос с местами в больницах Балашихи, Железнодорожного и Реутова.