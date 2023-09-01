Подмосковье 01 сентября 2023, 10:00 Жители Подмосковья смогут получить лимитированную транспортную карту с героями передачи «Спокойной ночи, малыши!» ЦППК

Читать 360tv в

Центральная пригородная пассажирская компания выпустила три тысячи карт с персонажами программы «Спокойной ночи, малыши!» в честь 59-летия передачи. Пластиковые носители с изображениями Хрюши, Каркуши и Фили можно получить в кассе Ярославского и Казанского вокзалов.

Начальник департамента по связям с общественностью ЦППК Софья Попова напомнила, что первый выпуск программы вышел в эфир 1 сентября 1964 года. Несколько поколений слушали перед экранами телевизоров истории от любимых героев, после которых показывали мультфильм.

Реклама

«Мы продолжили эту добрую традицию, а теперь ее продолжает уже новое юное поколение. Поэтому мы особенно рады отметить день рождения программы выпуском лимитированных карт, а вместе с этим — поздравить с Днем знаний юных пассажиров ЦППК», — отметила Попова.

Кроме того, герои «Спокойной ночи, малыши!» записали торжественное видеообращение для юных пассажиров ЦППК.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области на территории МЦД-3 обустроили 20 станций.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».