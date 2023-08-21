Важное 21 августа 2023, 12:25 Андрей Воробьев: 20 станций МЦД-3 благоустроили в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Благоустройство территории МЦД-3 почти завершилось в Подмосковье, отметил губернатор Андрей Воробьев. Из 21 станции крупно преобразили уже 20, последняя — в работе. Их облагораживают и доводят до высоких стандартов.

Свыше половины станций МЦД-3 находится в Подмосковье. На маршрутах курсируют современные электропоезда «Иволга 3.0» с зарядками для электросамокатов.

Реклама

«Благодаря масштабному проекту и при поддержке президента, активном участии Москвы, РЖД мы планомерно открываем современное пригородное железнодорожное сообщение», — сказал Андрей Воробьев.

Когда открыли МЦД-1 и МДЦ-2, железнодорожное сообщение вышло на новый уровень комфорта.

«Интервалы движения поездов в пять-шесть минут, современный подвижной состав. Это все больше благоустроенных территорий с возможностью припарковаться, подняться на платформу или мост», — отметил губернатор.

На прошлой неделе открыли следующее большое направление. Это МЦД-3 — от Зеленограда до Раменского.

На территории Подмосковья расположена 21 станция — 20 мы уже успели благоустроить, еще одна в работе. Ее предстоит довести до всех стандартов в ближайшее время. Андрей Воробьев

Глава Подмосковья подчеркнул, что это масштабный и важный проект, предполагающий не только быстрое передвижение, но и снижение стоимости проезда. Например, со 180 до 65 рублей.

«Каждое следующее направление тоже очень востребовано. В первой декаде — начале сентября будет открыто МЦД-4. Это Апрелевка — Железнодорожный, загруженное направление», — подытожил Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».