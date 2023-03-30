Подмосковье 30 марта 2023, 18:22 Жители Подмосковья смогут принять участие во всероссийском онлайн-голосовании по благоустройству с 15 апреля

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Всероссийское голосование за объекты благоустройства пройдет с 15 апреля по 31 мая 2023 года. Жители Подмосковья могут сделать свой выбор на онлайн-платформе. Голосование реализуется по национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом России Владимиром Путиным.

Данное онлайн-голосование проводится с 2021 года. Выбранные объекты включат в план по благоустройству на 2024 год. Также все желающие могут помочь в проведении голосования. Зарегистрироваться можно на сайте.

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В прошлом году свой голос отдали 353 тысячи жителей Подмосковья. Они выбрали более 260 мест в 56 городских округах.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о проведении весеннего благоустройства в регионе с 1 апреля. Ответственные службы приведут в порядок дворы и общественные пространства.

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