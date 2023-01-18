Подмосковье 18 января 2023, 21:47 Жители Подмосковья смогут отправиться к местам крещенских купаний на поездах ЦППК

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Многие жители Подмосковья будут добираться к купелям в Крещение на электропоездах ЦППК. В пресс-службе компании рассказали о наиболее популярных и красивых местах.

Ярославское направление

На поездах и экспрессах Ярославского направления можно доехать до Сергиева Посада. Недалеко от города находится одно из красивейших мест для крещенского купания — Гремячий ключ. Это самый большой и известный водопад Подмосковья, вода здесь течет с высоты 20 метров. От станции Сергиев Посад до места жителей довезет автобус или маршрутка. У водопада будут организованы точки с горячим чаем, сладостями и местными сувенирами.

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Также на электропоездах Ярославского направления можно доехать до станции Хотьково. Здесь можно посетить местный монастырь и отправиться в село Радонеж — на родину святителя Сергия. Купель в этих местах оборудована у источника Казанской иконы Божией Матери.

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Рижское направление

На Рижском направлении располагается Ново-Иерусалимский монастырь. Доехать сюда можно поездами до станций Истра или Новоиерусалимская. В XVII веке патриарх Никон построил монастырский комплекс, который представлял собой копию храмов Святой Земли. Даже реку Истру в этих местах переименовали в Иордан.

Здесь находится одно из самых популярных мест для Крещенского купания. На благоустроенной территории установлена купель с помостом и лестницей на шесть спусков к воде, есть палатки для переодевания и обогрева. Неподалеку от монастыря расположен один из самых крупных в Подмосковье музеев — «Новый Иерусалим».

Казанское направление

Пассажиры поездов Казанского направления могут доехать в Крещение до станции Быково. В пяти километрах от нее находится одна из самых красивых подмосковных усадеб, которую построили в стиле русской готики архитекторы Василий Баженов и Матвей Казаков. Здесь находится дворец Воронцова-Дашкова и Владимирский храм, рядом с которым для желающих окунуться в прорубь оборудована купель Иоанна Крестителя.

Ранее «360» рассказал о топ-10 крещенских купелей в Подмосковье.