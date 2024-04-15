Подмосковье 15 апреля 2024, 18:03 Жители Подмосковья смогут онлайн оценить качество работы газовых участковых Мособлгаз

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С начала года в Подмосковье начали работу 140 газовых участковых «Мособлгаза». Оценить их профессионализм и активность можно на сайте компании.

Газовые участковые еженедельно проводят встречи с жителями на вверенных территориях. График встреч можно посмотреть на сайте «Мособлгаза», набрав в поисковой строке адрес своего дома.

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Оценить по пятибалльной шкале «профессионализм», «коммуникабельность» и «активность» газового участкового можно здесь. Жители Подмосковья также могут оставить предложения или замечания по работе газовых участковых.

Узнать дату проведения техобслуживания в доме можно на сайте mosoblgaz.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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