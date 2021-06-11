Жители Подмосковья смогут бесплатно провериться на ВИЧ в рамках всероссийской акции

Московская область присоединится к всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021», в рамках которой можно будет бесплатно и анонимно провериться на ВИЧ в мобильных пунктах. Специалисты помогут жителям региона узнать персональные риски заражения и профессионально проконсультируют.

«Московская область уже в четвертый раз присоединится к акции. Мы приглашаем жителей и гостей Подмосковья принять в ней участие и пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Тем более что это займет всего 15 минут», — сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Мобильные пункты будут работать в трех городских округах: в Балашихе, перед гипермаркетом «Глобус»; в Химках, на парковке перед ТРЦ «МЕГА-Химки»; и в Подольске, в ТЦ «Галерея». Принять участие в акции можно будет в любом из этих трех пунктов с полудня до 18:00. В Балашихе и Химках их развернут 12 июня, а в Подольске — 12 июня.

В феврале вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в России сейчас живут более 1,1 миллиона человек с ВИЧ. Основная причина их смерти — туберкулез на фоне ослабленного вирусом иммунитета. Она отметила, что с 2018 года впервые за последние 14 лет при росте числа обследований медики отметили снижение темпов прироста заразившихся ВИЧ.