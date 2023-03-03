Подмосковье 03 марта 2023, 13:35 Жители Подмосковья сдали на переработку около 12 тысяч кубометров крупных отходов с начала года

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Жители Подмосковья сдали на переработку на площадки «Мегабак» свыше 150 тысяч кубометров крупногабаритных отходов. Они приносили бытовую технику, мебель, текстиль, стекло, пластик и другое вторсырье. С начала года они принесли около 12 тысяч кубометров ненужных вещей.

Глава МинЖКХ региона Антон Велиховский рассказал, что в 2021 году жители сдали около 52 тысяч кубометров отходов, в 2022-м — порядка 85 тысяч.

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«Только за январь и февраль 2023 года собрано порядка 12 тысячи кубометров КГО, что свидетельствует о существенном росте популярности у жителей не только этого проекта, но и самой реформы обращения ТКО, реализуемой в Подмосковье с 2019 года», — сказал он.

Площадки «Мегабак» работают в 56 городских округах Подмосковья. На них жители могут принести ненужную бытовую технику, бутылки, пакеты, книги, одежду и многое другое. Узнать, где именно расположены пункты сбора, можно на сайте.

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