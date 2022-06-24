Жители Подмосковья примут участие в фестивале уличной культуры в Казани

Всероссийский фестиваль уличной культуры и спорта «Уличная классика» пройдет в столице Татарстана 26 июня. В нем примут участие три жителя Московской области.

Фестиваль включит в себя соревнования, образовательный форум и показательные выступления по разным видам уличного спорта. В этом году на «Уличной классике» впервые пройдет грантовый конкурс.

Среди заявленных участников — три жителя Подмосковья: Евгений Исаев из Долгопрудного, Алексей Михайлов из Химок и Александр Доринов из Балашихи.

Фестиваль направлен на развитие здорового образа жизни, креативных индустрий и взаимодействие с деятелями уличного искусства.