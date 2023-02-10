Подмосковье 10 февраля 2023, 10:31 Жители Подмосковья потратили на онлайн-покупки книг около 7 миллиардов рублей за год

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Жители Подмосковья потратили около семи миллиардов рублей за год на онлайн-покупки книг. Это на 7,4% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщили в Минсельхозпроде региона.

День памяти Александра Пушкина отмечают 10 февраля. В честь этой даты Минсельхозпрод Подмосковья рассказал о спросе на книги в регионе. По словам главы министерства Владислава Мурашова, на территории области работает 280 магазинов с книгами и канцтоварами. Среди них сети «Читай город» и «Книжный лабиринт».

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Через интернет продается каждая вторая книга в стране. Доля киосковых сетей при этом сильно сократилась и сейчас составляет 3,7%. Аналитики также рассказали, что число читающих людей за два года сократилось с 67,5% до 59%, при этом число покупок книг за последние полгода выросло.

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