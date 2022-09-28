Жители Подмосковья получили кешбэк на 180 миллионов рублей за оплату ЖКУ картой «Мир» | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 15:22 Поделиться Telegram

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Viber Жители Подмосковья получили кешбэк на 180 миллионов рублей за оплату ЖКУ картой «Мир»

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В Подмосковье активно проходит акция по получению кешбэка за оплату коммунальных услуг по карте «Мир». Она началась в июле этого года, и с того момента жители области, которые являются клиентами МосОблЕИРЦ, успели вернуть себе в общей сложности порядка 180 миллионов рублей.

«Получать кешбэк в размере 1% от каждого оплаченного счета могут держатели карт „Мир“ при условии оплаты через личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении „МосОблЕИРЦ Онлайн“, — сказал Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

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Чтобы стать участником привлекательной акции, нужно быть владельцем банковской карты «Мир». Потом в личном кабинете МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» нужно отметить свое согласие на участие в этой акции. Затем остается просто оплатить по карте ЖКХ и ожидать получения кешбэка.

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Кешбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней с момента оплаты. Пока действие этой акции продлено до 31 декабря текущего года.

Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский отметил, что в последнее время все жители региона привыкли жить в уютных дворах, привыкли, что дома всегда есть электричество, отопление и чистая качественная вода. Но можно вспомнить о том, что все эти опции не всегда были доступны всем жителям Московской области. Около девяти лет назад правительство

Если житель заплатил за услуги, он должен быть на 100% уверен, что его деньги дошли по назначению, что ему не отключат свет и воду и он не станет заложником работы недобросовестных компаний. Поставщик должен быть уверен, что получит вовремя оплату за свои услуги и сможет вложить деньги в ремонт, в закупку оборудования, в модернизацию и развитие. Вот почему был создан Единый информационно-расчетный центр. Вместо 5-7 коммунальных счетов появился единый платежный документ — один счет за услуги разных поставщиков. По всей Московской области открылись современные офисы, появилась возможность платить по счетам, не выходя из дома, причем платить без банковской комиссии и с дополнительной выгодой», — рассказал Антон Велиховский.

Напомним, организатор акции — АО «Национальная система платежных карт», которая выступает оператором платежной системы «Мир»).

С тех пор как появилась возможность субсидировать расходы на бизнес по франшизе, услуга оказалась очень востребованной в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что компенсировать можно 30 и 50%.

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