Подмосковье 09 декабря 2022, 17:34 Жители Подмосковья подали тысячу заявок на льготное подключение к газу

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Льготники Подмосковья подали тысячу заявок на бесплатное подключение к газу. Регион стал первым в стране, где заработала эта мера поддержки населения.

Подать заявку на подключение дома к газу на льготных условиях можно через «Госуслуги». После этого необходимо заключить договор с «Мособлгазом». Также льготники могут получить газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей.

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Льготы на подключение к газу предоставляют семьям, получающим пособие на детей, малоимущим пенсионерам, труженикам тыла и ветеранам Великой Отечественной войны, а также участникам и семьям погибших в Афганистане, Чечне, Сирии, Южной Осетии и Абхазии и семьям участников СВО. Для этого необходимо обладать правами собственности на жилье и быть постоянно прописанным в нем.

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