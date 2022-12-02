Подмосковье 02 декабря 2022, 10:05 Жители Подмосковья подали свыше 200 тысяч заявок на субсидии по ЖКУ

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Свыше 200 тысяч жителей Подмосковья подали заявки на получение субсидии на оплачу ЖКУ. Услуга доступна онлайн и стала еще проще благодаря сервису предпроверки. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Получение субсидий по ЖКУ — одна из самых популярных услуг на региональном портале. К ней добавили сервис, который сможет проверять, не было ли заявление подано ранее, рассказала глава министерства Надежда Куртяник.

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«Сейчас заполнить электронную форму очень просто: банковские реквизиты система проверит автоматически, также не нужно сверять документы в МФЦ. Следует лишь дождаться ответа от ведомства», — сказала она.

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Получить субсидии могут жители Подмосковья, расходы на оплату жилья и ЖКУ которых превышают 22% от совокупного дохода семьи.

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