Жители Подмосковья подали 40 тысяч заявок по газу за три недели

Около 40 тысяч обращений по комплексным договорам в рамках новой программы «Социальная газификация» приняли от жителей Подмосковья за три недели. Подать заявку можно через портал госуслуг.

Пять договоров газификации заменили одним комплексным в Подмосковье.

«Если раньше для получения газа в дом требовалось заключать пять разных договоров, то сейчас мы объединили это все в один комплексный по поручению губернатора. Его можно заключить уже онлайн», — объяснил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.

А комплексный договор нужен для того, чтобы решить вопросы по газу уже внутри участков.

Как подчеркнул зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин, динамика обращений показала востребованность проекта «Социальная газификация» у жителей.

„Социальная газификация“ — это важнейшая программа для развития региона, повышения уровня комфорта жителей Евгений Хромушин.

Всего в Подмосковье заключили уже более 1850 комплексных договоров на газификацию. А значит, жители получат тепло и оборудование в свои дома уже в течение периода от 30 до 60 дней.

«Для широкого информирования о программе газификации в каждом округе мы еженедельно проводим штабы и встречи с жителями», — добавил Хромушин.

Вместе с тем до середины августа в Подмосковье откроют семь офисов социальной газификации. Там жители смогут заключить комплексный договор на газификацию, а он содержит в себе и условия технического обслуживания оборудования.