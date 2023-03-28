Подмосковье 28 марта 2023, 16:59 Жители Подмосковья оставили в Telegram-боте свыше 150 жалоб на мусорные площадки с начала года

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Летом 2022 года в Подмосковье заработал Telegram-бот «Чистый бак». Написать в него можно, отсканировав QR-код, который размещен на каждой контейнерной площадке Московской области.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области сообщило, что с начала года с помощью чат-бота жители Подмосковья отправили 150 сообщений. Все обращения были отработаны согласно регламенту в течение суток.

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Чтобы оставить жалобу, следует указать адрес места с нарушением и прикрепить фото. Можно также отметить геоданные и оставить комментарий.

Всего в Подмосковье установлено более 168 тысяч контейнеров, которые вывозят около 1,5 тысячи спецмашин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об ужесточении наказания за незаконные свалки в Подмосковье. Эти меры уже помогли снизить количество жалоб.

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