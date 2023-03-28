28 марта 2023, 16:59
Жители Подмосковья оставили в Telegram-боте свыше 150 жалоб на мусорные площадки с начала года
Летом 2022 года в Подмосковье заработал Telegram-бот «Чистый бак». Написать в него можно, отсканировав QR-код, который размещен на каждой контейнерной площадке Московской области.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области сообщило, что с начала года с помощью чат-бота жители Подмосковья отправили 150 сообщений. Все обращения были отработаны согласно регламенту в течение суток.
Реклама
Чтобы оставить жалобу, следует указать адрес места с нарушением и прикрепить фото. Можно также отметить геоданные и оставить комментарий.
Всего в Подмосковье установлено более 168 тысяч контейнеров, которые вывозят около 1,5 тысячи спецмашин.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об ужесточении наказания за незаконные свалки в Подмосковье. Эти меры уже помогли снизить количество жалоб.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Экология
Мусор
Реклама
Реклама