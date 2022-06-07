Жители Подмосковья оформили уже более 1,5 тысячи медсправок в «Онлайн-поликлинике»

В Московской области упрощают получение разных выписок и справок, в том числе и медицинских. Такие услуги стараются цифровизировать, чтобы люди тратили меньше времени и не стояли в очередях. В рамках проекта «Онлайн-поликлиника» жители могут получить два вида медсправок: об отсутствии контактов с инфекционными больными и справку 086/у, которая нужна абитуриентам.

«Онлайн-формат очень удобен для абитуриентов, так как при поступлении им требуется справка 086/у. Они могут не тратить время на посещение поликлиники, а посвятить его подготовке к экзаменам. Справка будет храниться в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг», — рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

По ее данным, в Московской области оформили уже 1,5 тысячи справок онлайн.

Для получения справки об отсутствии контактов с инфекционными больными не нужно проходить предварительный осмотр специалистом. Ее выдают на основе отсутствия зафиксированных инфекционных заболеваний по адресу проживания.

Справку по форме 086/у можно получить онлайн, если в течение года школьник проходил профилактический осмотр.

Для оформления документа нужно зарегистрироваться на портале госуслуг Московской области, заполнить и отправить заявку. В течение трех-пяти рабочих дней справка появится в личном кабинете заявителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что регион продолжает активно переводить в онлайн получение социальных услуг. Он подчеркнул, что пожилым людям разобраться с новыми технологиями помогают сотрудники МФЦ, проблем не возникает, все получается быстрее и удобнее.