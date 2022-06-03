Экономия времени и нервов. Губернатор Подмосковья рассказал об услугах в «цифре»

Подмосковье продолжает активно переводить в онлайн получение социальных услуг, чтобы жители экономили время и не должны были стоять в очередях для получения той или иной справки, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что пожилым людям разобраться с новыми технологиями помогают сотрудники МФЦ, проблем не возникает, все получается быстрее и удобнее.

«Мы считаем это важным. Ти справки. Сейчас в летних лагерях у нас около 400 тысяч детей отдыхают. Раньше ты должен был брать ребенка и в поликлинику идти, где выдают справку. У нас сейчас справки выдаются в „цифре“ — в электронном виде, за исключением одной, которая касается кишечной палочки», — расскаме решения социальных задач.

Воробьев обратил внимание, что благодаря цифровизации для сбора справок в летний лагерь родителям не нужно отпрашиваться на весь день с работы. Это экономит и время, и нервы.

«Что касается социальных выплат, мы тоже в „цифру“ все максимально переводим. Это не значит, что у нас все превосходно. Это постоянное внедрение, постоянное обучение», — подчеркнул губернатор.

Глава Подмосковья отметил, что у кого-то могут возникнуть сомнения, что людям старшего поколения будет легко разобраться с тем, чтобы получить какую-то услугу онлайн. Но это не так. В МФЦ пенсионерам уделяют внимание, сотрудники помогают разобраться со всеми сложностями.

«Ну, например, всем хорошо известная ЖКУ. Что такое получить льготу 500 тысячам человек на оплату жилищно-коммунальных услуг? Вот мы, наконец, только в этом году (и мы это достижением считаем, хотя хотелось бы раньше) внедрили эту услугу — вы получите СМСку на услугу, и вам нужно будет кликнуть просто „окей“. Все, и вам деньги приходят проактивно. Вообще тема проактивности стоит во главе любой инновации», — рассказал губернатор.

А чтобы у жителей не было проблемы с тем, как обновить свою социальную карту, это делают просто автоматически. Все это небольшие шаги для повышения комфорта, однако мелочами их не назовешь, добавить он.

«Мы стараемся их внедрять и искать. У нас есть направления, которые требуют особого подхода. Вот сейчас мы по паллиативной помощи говорили. Там сложная тема, требующая особого профессионализма. Здесь мы еще, к сожалению, не можем сказать, что мы высоких результатов добились, но мы хотим их добиться. А значит, обязательно добьемся в партнерстве вместе с вами», — заключил глава Московской области.