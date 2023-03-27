Подмосковье 27 марта 2023, 10:41 Жители Подмосковья оформили свыше 20 тысяч медицинских справок онлайн с начала года

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Жители Подмосковья могут получить электронно шесть видов медсправок. Услуга доступна по проекту «Онлайн-поликлиника». Так, с начала года в Подмосковье оформили более 20 тысяч медицинских справок.

Справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справку 086/у для абитуриентов, справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение — 070/у, справку для детского лагеря — 079/у и выписку из амбулаторной карты можно получить онлайн на «Госуслугах».

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«В прошлом году мы начали переводить бумажные справки в электронный вид, чтобы жителям региона не приходилось обращаться в поликлинику, а документ можно было оформить дистанционно», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Она также подчеркнула, что в этом году в онлайн-формат переведут еще два вида документов — санаторно-курортные карты для детей и взрослых.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье дефицит врачей составляет 1,7 тысячи человек. Из них 1,2 тысячи — это работники ФАПов, поликлиник и амбулаторий.

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