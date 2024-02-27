Подмосковье 27 февраля 2024, 11:35 Жители Подмосковья оформили свыше 13 тысяч электронных справок с начала года Unsplash

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Жители Подмосковья получили свыше 13 тысяч электронных справок с начала года. Чаще всего их оформляли для назначения дополнительных льгот и образовательных учреждений.

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, получить цифровую справку можно из центра занятости.

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«Более 13 тысяч электронных справок получили жители Подмосковья с начала года. Чаще всего их получают для назначения дополнительных льгот, а также для предъявления в образовательные учреждения. Цифровую справку можно получить из центра занятости, а также, напомню, что теперь электронную справку могут получить и опекуны», — сказала она.

В ведомстве добавили, что электронные справки имеют такую же юридическую силу, как и бумажные.

Оформить электронный документ можно по ссылке.

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