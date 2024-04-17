Подмосковье 17 апреля 2024, 11:39 Жители Подмосковья оформили онлайн около 70 тысяч справок с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Жители Подмосковья оформили онлайн почти 70 тысяч справок с начала года. В рамках проекта «Онлайн-поликлиника» они могут заказать девять видов документов.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, жители могут получить онлайн справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, документ для для получения путевки на санаторно-курортное лечение и другие.

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«Перевод справок в цифровой вид необходим для того, чтобы сэкономить время пациента, так как для их получения не нужно идти в поликлинику. Кроме того, такой документ всегда будет под рукой и не потеряется, потому что он хранится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг „Здоровье“», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В ведомстве отметили, что сертификат о профилактических прививках и справка для спортивной секции формируется атоматически. Они доступны к скачиванию сразу после заказа. Получить их можно через «Госуслуги».

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