Подмосковье 07 февраля 2023, 12:36 Жители Подмосковья оформили 77 договоров купли-продажи дров за январь

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Жители Подмосковья обратились за заключение договоров на куплю-продажу дров 77 раз в январе. Это почти вдвое больше, чем в этом же месяце прошлого года. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

«По сравнению с прошлым годом число обращений увеличилось почти в два раза. В 2022 году за аналогичный период жители обращались за получением услуги 40 раз», — отметил глава ведомства Олег Баженов.

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Больше всего обращений поступило из Волоколамска — это 17 запросов. Еще 14 получили в Звенигороде и 12 — в Луховицах.

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Договор купли-продажи дров необходим для заготовки древесины. Заключить его можно через «Госуслуги», предоставив все необходимые документы.

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