Подмосковье 15 апреля 2024, 14:11 Жители Подмосковья обратились в кол-центр по вопросам вакцинации животных 1,2 тысячи раз за месяц Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Жители Подмосковья обратились в кол-центр регионального Минсельхозпрода 1,1 тысячи раз в марте. Они интересовались вакцинацией, чипированием, лечением домашних животных, а также записью на прием к специалисту и многими другими темами.

Как рассказали в ведомстве, больше всего вопросов касались регистрации в федеральных программах по системе «Меркурий» и «Цербер». Более 200 вопросов задали о вакцинации и чипировании питомцев и около 15% были связаны с режимом работы ветеринарных служб. Многие также справшивали о процедуре перевозки животных за границу.

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«Единый контакт-центр работает с 2019 года и призван быть оперативным инструментом для реагирования на запросы владельцев домашних животных и жителей региона по вопросам ветеринарии. Каждый обратившийся может получить консультацию специалиста и оставить свое пожелание или жалобу», — сказал глава ведомства Владислав Мурашов.

Обратиться в контакт-центр можно ежедневно с 9:00 до 21:00 по номеру +7(495)668-01-25.

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