Жители Подмосковья обращались за помощью в СПЧ в 3 раза чаще в 2020 году

Хочу сказать отдельное спасибо Марине Андреевне Юденич за работу, в том числе в исправительных учреждениях. В прошлом году также проведен мониторинг свалок — мы закрыли все мусорные полигоны, открывали КПО. Во многом благодаря вам люди нас услышали, поверили, и мы реализовали эту большую и важную задачу Наталья Виртуозова вице-губернатор Московской области

Вице-губернатор добавила, что в 2021 году пройдут выборы в Мособлдуму, Государственную думу, а также — в ряде муниципалитетов Подмосковья.

«Очень рассчитываем на ваше участие», — сказала Наталья Виртуозова.

Как сообщила глава подмосковного СПЧ, контроль за экологической ситуацией в области останется одним из приоритетов работы в 2021 году. Чтобы предстоящие выборы были прозрачными и легитимными, будет создана мониторинговая группа. Также отдельное внимание будет уделено сфере здравоохранения.

«В 2020-м мы получили в 3 раза больше обращений, чем в предыдущие годы. Это связано с COVID-19. Люди обращались в Совет по правам человека, когда им уже некуда было идти. К сожалению, бывают такие ситуации, когда по закону человеку помочь нельзя — например, если он не проживает по адресу, не прописан или что-то не так оформил. И тогда включаемся мы. Я считаю, что помощь, которую мы оказали людям в рамках обращений по ковидной теме — это знаковая веха нашей деятельности», — отметила Марина Юденич.

Для удобства жителей создан официальный сайт областного СПЧ, где жители могут получить обратную связь.

«На сайт может написать любой человек, который нуждается в защите. Здесь будут приниматься и предложения по совершенствованию механизмов нашей работы», — сказала министр правительства Подмосковья по соцкоммуникациям Екатерина Швелидзе.